HATAY'ın Antakya ilçesinde geçen ay yanan ormanda hortum çıktı. Hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Serinyol Mahallesi'nde geçen ay yanan ormanda hortum meydana geldi. Hortum, bölgedeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum, yerleşim yerlerine gelmeden son buldu.
Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Yanan Ormanda Hortum Görüntülendi - Son Dakika
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