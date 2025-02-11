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Antalya 2025 Çevre Başkenti

Antalya 2025 Çevre Başkenti

Böcek, Antalya'nın 2025 yılı 'Çevre Başkenti' seçilmesiyle gururlandıklarını açıkladı.

11.02.2025 19:47
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın tarım ve turizmin dışında "2025 yılı Çevre Başkenti" seçilmesiyle gururlandıklarını belirtti.

Böcek, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda yaptıkları başarılı çalışmaların sınırları aşmaya devam ettiğini ifade etti.

40 ülkeden 94 belediyenin üyesi olduğu Asya Belediye Başkanları Forumu'nun düzenlendiğini kaydeden Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesinin "Çevre Koruma İklim Değişikliği ile Mücadele ve Sürdürülebilir Enerji" konusundaki çalışmalarıyla foruma katıldığını aktardı.

Yapılan değerlendirme sonucunda Antalya'nın "2025 yılı Çevre Başkenti" ilan edildiğini belirten Böcek, şunları kaydetti:

"Turizme ve tarım başkenti olarak her daim övündüğümüz Antalya'mız artık çevrenin de başkenti olarak tescillenmiştir. 2025 yılı Çevre Başkenti ödülümüz hayırlı olsun. Bu aldığımız uluslararası 21. çevre ödülümüz hem ülkemizde hem de dünyanın farklı yerlerinde takdir görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Havasına, suyuna, mavi bayraklı temiz denizlerine, verimli topraklarına kısacası zengin çevre mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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