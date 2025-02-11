Antalya, 2025 Yılı Çevre Başkenti Seçildi

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 40 ülkeden 94 belediyenin üye olduğu Asya Belediye Başkanları Forumu'nun düzenlediği yarışmada, Antalya'nın "2025 yılı Çevre Başkenti" olarak seçilmesine ilişkin olarak, "Bu aldığımız uluslararası 21'inci çevre ödülümüzle, hem ülkemizde, hem dünyanın farklı yerlerinde takdir görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Havasına, suyuna, mavi bayraklı temiz denizlerine, verimli topraklarına kısacası zengin çevre mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir kent ve dünya bırakmak için çevre ve doğa dostu projelere önem veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Böcek'in göreve gelmesinin ardından çevreyi ve doğayı korumaya yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Çalışmalarla farklı kurum ve kuruluşlardan 21 çevre ödülüne layık görülen Antalya Büyükşehir Belediyesi, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Asya Belediye Başkanları Forumu'ndan kutlama

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 40 ülkeden 94 belediyenin yer aldığı Asya Belediye Başkanları Forumu'na çevreyi ve doğayı korumaya yönelik çalışmalarını içeren bir rapor sundu. Raporun ardından Asya Belediye Başkanları Forumu, çevresel zorluklarla başa çıkmada "olağanüstü bir liderliğe örnek teşkil etmek ve kentsel sürdürülebilirlik ve biyoçeşitliliği korumaya yönelik çığır açan yaklaşımları" için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kutlayarak, Antalya'yı "2025 yılı Çevre Başkenti" olarak seçtiğini duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası alanda kazandığı 21'inci çevre ödülünün yeni çalışmalar ve projeler için teşvik edici olduğunu söyleyen Başkan Böcek ise şu açıklamayı yaptı:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda yaptığımız başarılı çalışmalar sınırları aşmaya devam ediyor. 40 ülkeden 94 belediyenin üye olduğu Asya Belediye Başkanları Forumu'nun düzenlediği yarışmada, Antalya Büyükşehir Belediyemizin çevre koruma, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir enerji konularındaki çalışmaları değerlendirilerek Antalya '2025 yılı Çevre Başkenti' olarak ilan edilmiştir."

Antalya'nın çevre konusundaki başarılarının bir kez daha tescillendiğini ifade eden Başkan Böcek, şöyle tamamladı:

"Antalyamız artık çevrenin de başkenti olarak tescillenmiştir"

"Turizmin ve tarımın başkenti olarak her daim övündüğümüz Antalyamız artık çevrenin de başkenti olarak tescillenmiştir. '2025 Yılı Çevre Başkenti' ödülümüz hayırlı olsun. Bu aldığımız uluslararası 21'inci çevre ödülümüzle, hem ülkemizde, hem dünyanın farklı yerlerinde takdir görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Havasına, suyuna, mavi bayraklı temiz denizlerine, verimli topraklarına kısacası zengin çevre mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."