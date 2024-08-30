Antalya Akvaryum'da Köpek Balıklarıyla Zafer Bayramı Kutlaması - Son Dakika
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Antalya Akvaryum'da Köpek Balıklarıyla Zafer Bayramı Kutlaması

Antalya Akvaryum\'da Köpek Balıklarıyla Zafer Bayramı Kutlaması

Antalya Akvaryum dalgıçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı köpek balıklarının yer aldığı ana tankta Türk bayrağı açarak kutladı. Dalgıçlar, tehlikeli türlerin de bulunduğu tanka dalıp Türk bayrağıyla poz verirken, ziyaretçiler de bu anı fotoğrafladı.

30.08.2024 13:20
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Antalya Akvaryum dalgıçları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı köpek balıklarının yer aldığı ana tankta Türk bayrağı açarak kutladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, su altı yaşamının tehlikeli görülen türlerinin de aralarında bulunduğu onlarca deniz canlısını barındıran Antalya Akvaryum, farklı bir bayram kutlamasına sahne oldu.

Akvaryumda tank temizliği, bakım, onarım ve köpek balıklarının beslenmesi gibi işlerde görev alan dalgıçlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dalış gerçekleştirdi.

Tehlikeli oldukları bilinen köpek balığı türlerinin de yer aldığı ana tanka yanlarına aldıkları Türk bayrağıyla dalan dalgıçlar, tank içerisindeki batık uçak dekorunun önüne yüzdü. Dalgıçlar, burada gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra Türk bayrağıyla poz verdi.

Bazı ziyaretçiler de dalgıçların köpek balıkları arasında Türk bayrağı açmasını telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

Antalya Akvaryum Satış ve Pazarlama Sorumlusu Caner Doğan, AA muhabirine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı içeriklerine uygun bir etkinlikle kutlamak istediklerini ifade etti.

İçerisinde sand tiger cinsi köpek balığı da olmak üzere farklı türlerde balıkların olduğu ana tanka dalan dalgıçların Türk bayrağı ve Atatürk'ün resmi açtıklarını kaydeden Doğan, ziyaretçilerin de kutlamayı dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

antalya, Turizm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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