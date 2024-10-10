ANTALYA Avukat, ofisinde ölü bulundu

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ANTALYA'da avukat Adnan Peker'in (57) cansız bedeni, ofisinde bulundu.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 1'inci katında bulunan dairede meydana geldi. Avukat Adnan Peker, 1 sene önce eşinden ayrıldıktan sonra ofis olarak kullandığı büroda kalmaya başladı. Çeşitli hastalıkları da bulunan Peker'e uzun süre ulaşılamayınca, apartmanın yöneticisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, balkon kapısını açarak daireye ulaştı, sağlık ekibi ise Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, ölümü normal olarak değerlendirdi. Çalışmaların ardından Peker'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,