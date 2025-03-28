Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "Şehit Yakınları ve Gazilerimize Yönelik Özel Bir Proje Hayata Geçireceğiz"

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak şehit yakınları ve gazilerimize yönelik özel bir proje hayata geçireceğiz. Bayramdan sonra imzalayacağımız protokolle şehit yakınları ve gazilerimizin dernek binalarının elektrik ve su giderlerine destek olarak, onların sosyal alanlarda daha rahat vakit geçirebileceği bir ortam oluşturacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin şehit yakınları ve gazi ailelerine verdiği iftar yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında semazen gösterisi ve tasavvuf müziği dinletisi yapıldı.

İftar programında konuşan Böcek, " Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle minnetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak şehit yakınları ve gazilerimize yönelik özel bir proje hayata geçireceğiz. Bayramdan sonra imzalayacağımız protokolle şehit yakınları ve gazilerimizin dernek binalarının elektrik ve su giderlerine destek olarak, onların sosyal alanlarda daha rahat vakit geçirebileceği bir ortam oluşturacağız. Bu çalışma Türkiye'de bir ilk olacak. Onlar vatanımız için şehit oldular, gazi oldular. Biz de onların haklarını gözetmek için çalışmaya devam edeceğiz. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutlar, bu bayramın dünyaya barış, huzur ve adalet getirmesini dilerim" diye konuştu.

Böcek, iftar sonrasında şehit yakınları ve gaziler ile sohbet ederek, onları dinledi.