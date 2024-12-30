Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Yeni Yıl Mesajı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yıl mesajında, "2025'te de Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir' dediği Cumhuriyet'in örnek şehri Antalya'mıza, Antalyalılara hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni yılın Antalya'mıza, ülkemize, tüm dünyaya sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini ve umutların gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyor, yeni yılınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Böcek, mesajında şunları kaydetti:

"'Azimle ve gururla 5 yıl daha' diyerek yola çıktığımız bu süreçte Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni üst üste iki dönem kazanarak bir ilki başardık. Bu yalnızca bir seçim başarısı değil, halkımıza duyduğumuz sevgi, bağlılık ve sizlerin güveniyle güçlenen ortak iradenin en somut göstergesidir. Bu topraklara hizmet etme sevdamız, Antalya'nın her bir köşesine ulaşma kararlılığımızla birleşti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek bir önceliğimiz olacak: Halkımızın mutluluğu ve refahı. Antalyamız için verdiğimiz sözleri tutmak, bu güzel şehri daha da ileri taşımak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Bu yeni yılda da öğrencilerimizin geleceğini aydınlatacak projeler üretmeye, çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını almasını sağlamaya, çocuklarımızın gülüşlerini çoğaltmaya, kadınlarımızın güvenle yaşayacağı bir kent inşa etmeye devam edeceğiz. Antalya'mızın bereketli topraklarına yalnızca tohum değil; umut, barış ve kardeşlik ekmeyi sürdüreceğiz.

2025 yılı kadınların şiddetten uzak olduğu, çocukların istismar edilmediği, gençlerin gelecek hayallerini kurabildiği, emeklilerimizin huzurla yaşadığı bir yıl olsun istiyoruz. Bu uğurda mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Sizlere bir kez daha söz veriyorum. Herkesin başkanı olmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğim.

2025'te de Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir' dediği Cumhuriyet'in örnek şehri Antalyamıza, Antalyalılara hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni yılın Antalyamıza, ülkemize, tüm dünyaya sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini ve umutların gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyor, yeni yılınızı kutluyorum."