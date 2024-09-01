Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı'nda Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatında Çalışmaları Sürdürüyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı ilçesinde, "Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II "kapsamında kanalizasyon şebeke hattı inşaatında çalışmaları devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi,Döşemealtı ilçesinde, Dünya Bankası tarafından finanse edilen "Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II" kapsamında 76 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalıştığı proje, Altınkale, Bahçeyaka, Çıplaklı ve Yeniköy mahallelerinde gerçekleştiriliyor. Döşemealtı'nın, foseptik sorununu ortadan kaldırmak için yapılan proje, 350 milyon TL'lik bir bütçeye sahip.

76 kilometrelik kanalizasyon

Toplam 76 kilometre uzunluğunda olacak kanalizasyon şebeke hattının 63 kilometresi 200-600 milimetre çapında şebeke hattı, 13 kilometresiyse 200 milimetre çapında parsel bağlantı hattı olacak. Ayrıca, 160 milimetre çapında 480 metre uzunluğunda terfi hattı ve bir adet menhol tipi hazır terfi istasyonu da inşa ediliyor. Proje kapsamında Altınkale Mahallesi'nde 200-600 milimetre çaplı toplam 21 bin 685 metre uzunluğunda şebeke hattı ve 3 bin 730 metre uzunluğunda parsel imalatı, Bahçeyaka Mahallesi'nde 200 milimetre ve 300 milimetre çaplı toplam 4 bin 848 metre uzunluğunda şebeke hattı ve 877 metre uzunluğunda parsel hattı ile bir adet menhol tipi hazır terfi istasyonu yapılacak. Çıplaklı Mahallesi'nde ise 200-400 milimetre çaplı toplam 2 bin 373 metre uzunluğunda şebeke hattı ve 387 metre uzunluğunda parsel hattı imalatı, Yeniköy Mahallesi'nde ise 200-600 milimetre çaplı toplam 33 bin 932 metre uzunluğunda şebeke hattı ve 8 bin 052 metre uzunluğunda parsel imalatı gerçekleştiriliyor.

21 kilometrelik bölüm tamamlandı

İşlemlerde yaklaşık 21 kilometrelik kısım tamamlandı. Kalan kısmın en kısa sürede bitirilmesi için 4 ayrı ekip aynı anda çalışmalara devam ediyor. Proje tamamlandıktan sonra ilçenin kanalizasyon ihtiyacının çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Altınkale Mahallesi Muhtar Azası Dilek Bayraktar, son zamanlarda gelen göçlerle birlikte nüfusun arttığını ve bununla birlikte bazı altyapı ihtiyaçlarının doğduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Sayın Muhittin Böcek'in destekleriyle birlikte altyapı çalışmaları başladı. Şimdiye kadar kanalizasyon eksikliği nedeniyle koku, taşmalar, kirli suyun temiz suya karışması gibi sorunlar yaşanıyordu. Bir an önce ihtiyacımız olan bir hizmetti. İnanıyorum ki çalışmalar hızlı bir şekilde bitecek. Bu çalışmalara başlanması ve düzgün bir şekilde devam ettirilmesi önemli bir şey. Bizim için önemli olan bu projeyi hayata geçirdiği için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ederim. 17 senedir burada yaşıyorum. Hiç kanalizasyon çalışması yoktu. Şimdi Başkan Muhittin Böcek sayesinde, kanalizasyon altyapımıza kavuşuyoruz."