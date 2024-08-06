Antalya\'da yağmur suyu çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılacak

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kent merkezinde yağmur suyu drenaj çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kepez İlçesi, Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Caddesi'nde yağmur suyu çalışması nedeniyle 7 Ağustos Çarşamba (yarın) itibarıyla yol 30 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 7 Ağustos Çarşamba (yarın) itibariyle Kepez İlçesi Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Caddesi'nde yağmur suyu altyapı drenaj çalışmasına başlayacak. Çalışma dolayısıyla Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Caddesi, 30 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Caddesi'nden, 75.Yıl Caddesi istikametine gidecek olan sürücü ve vatandaşların trafikte sorun yaşamaması için 30 gün süreyle alternatif olarak 3734. Sokak güzergahını kullanmaları istendi.