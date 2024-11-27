Antalya'da 1.5 Milyar TL'lik İçme Suyu Projesi Devam Ediyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün Serik'te yürüttüğü 1 milyar 561 milyon TL bütçeli içme suyu projesi devam ediyor. Belek ve Kadriye mahalleleri ile oteller bölgesinin artan içme suyu ihtiyacını karşılamak ve bölgenin 50 yıllık su sorununu çözmek amacıyla başlatılan projede, 3 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun manevra odası taban tahliyesi tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Planlı, kurallı, kimlikli kent" hedefi doğrultusunda yürütülen proje, Serik'in gelecekteki ihtiyaçlarını da karşılamayı amaçlıyor. Proje kapsamında bölgenin altyapısını güçlendirilerek, Belek ve Kadriye'nin su kaynaklarının verimli kullanımı sağlanarak, turizm ve yerel halk için sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Manevra odası taban tahliyesi tamamlandı

Toplam 1 milyar 561 milyon TL bütçeli içme suyu projesinin önemli bir ayağı olan Serik Karadayı İçme suyu Üretim Tesisi'nde de çalışmalar sürüyor. 3 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun manevra odası taban tahliyesi tamamlanırken, yan duvar tabliyelerinin inşası devam ediyor. Ayrıca, elektromanyetik ve elektrik enstrümanlarının temini gerçekleştirilirken, derin kuyuların açılması ve sahadaki dolgu işlemleri de ilerliyor.

Boru hattının ilk 10 kilometresi tamamlandı

Serik'te içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan proje kapsamında toplamda 40 kilometre uzunluğunda planlanan boru hattının ilk 10 kilometresi tamamlandı. Yeni döşenen hatlar, dünya standartlarında malzemelerle inşa edilirken, bölgedeki eski ve yetersiz kalan borular devre dışı bırakılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ve insan odaklı bu yatırımı, hem yerel halkın yaşam kalitesini artırmayı hem de turizmin önemli bir yeri olan bölgede sürdürülebilir altyapı çözümleri sunmayı amaçlıyor. Belek ve Kadriye'nin içme suyu altyapısının tamamlanmasıyla bölgedeki su kaynakları daha verimli kullanılabilecek.