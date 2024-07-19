Antalya'da 11 araç ele geçirildi: Resmi belgede sahtecilik ve change operasyonu

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Antalya'da resmi belgede sahtecilik ve "change" araç operasyonunda 11 araç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte change yöntemiyle, araç iskeleti ile motor üzerine şasi ekleyerek piyasaya süren ve haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda, 11 araca el konuldu.

Yapılan kriminal incelemelerde araçların "change" yöntemiyle değiştirildiği tespit edilirken şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.