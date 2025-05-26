Antalya'da 15 Katlı Binada Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da 15 Katlı Binada Yangın

Antalya\'da 15 Katlı Binada Yangın
26.05.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir binada çıkan yangında 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı, 4 kişi hastaneye sevk edildi.

ANTALYA'da 15 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalıp, balkona çıkan 6 kişi, itfaiyenin merdivenli sepetiyle kurtarıldı. Kurtarılanlardan Serpil Pınargözü, yangın nedeniyle korkan kedisini sırt çantasına koydu. 6 kişiden dumandan etkilenen 4'ü hastaneye götürüldü.

Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3109 Sokak'taki 15 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin mutfak kısmında, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyünce alevler, mutfaktaki camları patlatarak binanın dışına ulaştı. Bu sırada yangının çıktığı evde yaşayanlar, alevlere müdahale etmeye çalıştı. Durumu fark eden bina sakinleri de evlerinin balkonuna çıkarak yardım istemeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

BALKONDA MAHSUR KALDILAR

Malzeme taşımak için bina önünde bulunan asansörlü nakliye aracı sahibi, asansörüyle mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri de hem yangına müdahale etmeye hem de mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yangının başladığı evin üst katındaki balkonda mahsur kalan 2 kadını merdivenli sepete alan itfaiye, aşağı indirdi. Balkondan alınan Serpil Pınargözü, yangından korkan kedisini de sırt çantasının içine koydu.

SEPETE BAĞLANAN SEDYE İLE KURTARILDI

Bu sırada yangının yaşandığı evde dumandan etkilenen Hamza Ateş ve Hasan Salkım'ı kurtarmak için de çalışma başlatıldı. Dumandan etkilenen baygın Hasan Salkım, sepete bağlanan sedye üzerinde indirildi. Salkım ile kendisini balkona çıkaran arkadaşı Hamza Ateş, ambulansla hastaneye götürüldü. Çevredekilerin büyük panikle izlediği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığı ev ve üst katlarda zarar oluştu, mahsur kalan toplam 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 6 kişiden dumandan etkilenen 4'ü hastaneye götürüldü.

KEDİSİNİ ÇANTASINDA ÇIKARTTI

İtfaiye tarafından kurtarılırken kedisini sırt çantası içerisinde çıkaran Serpil Pınargözü, "Hiç haberimiz olmadı. Evde 4 kişiydik, 2'si hala evde ama şu an yangın bitti. Evde eşim ile kızım var, bekliyorlar. Simsiyah oldu evin içi. Hemen üst katında olduğumuz için olduğu gibi bize geldi. Kedim herkesten çok korktu" dedi.

İTFAİYECİLERE YÜK TAŞIMA ASANSÖRÜYLE YARDIM ETTİLER

Yangına malzeme taşırken şahit olan Ahmet Karakoyun, "15'inci kata malzeme taşımak için buraya geldik. Kapıcı yangını haber verdi. 2 kişi vardı yukarıda, onları kurtarabilmek için hemen asansörü kurduk. Birisi arkadaşını dışarı çıkarttı ama kendisi kaldı. Sonra zaten hemen itfaiye geldi. Asansörle yardımcı olmaya çalıştık, bazı itfaiye erlerini yukarı çıkarttık. Birisi kapıyı kırıp, evdeki kişiyi kurtardı" diye konuştu. Asansörlü nakliye aracı ile mahsur kalanlara yardım etmeye çalışan Mustafa Keser, "Burada malzeme taşıyorduk. Yardımımız olur diye hemen asansörü kaldırdık. Komşuların haberi olmadı ilk başta. Kapıcı herkese haber verdi" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kurtarma, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 15 Katlı Binada Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Sinan Engin, Galatasaray’ın yeni transferini açıkladı Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı Aslanlara verdiği isim dikkat çekti Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü
Romulo’ya sürpriz talip Fenerbahçe’ye elenen takım onu istiyor Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor
Galatasaray’da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var Galatasaray'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var
Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Ali Koç’a göndermeli tişört Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a göndermeli tişört
Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
İzmir’de zeytinlik alanda yangın Kontrol altına alındı İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı

12:56
ABD’de her hafta 300’den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor
ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor
10:36
Eşi Brigitte, Macron’u kameraların önünde tokatladı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı
10:29
Künefe zincirine FETÖ operasyonu 33 şüpheli gözaltına alındı
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
10:07
Terme’de skandal görüntüler Festival alanı Las Vegas’ı aratmadı
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
20:12
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
19:43
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
19:24
Erzurum’dan korkutan heyelan Zemin 12 metre yer değiştirdi
Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
19:05
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
18:53
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
18:29
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 13:47:58. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 15 Katlı Binada Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.