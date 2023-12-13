Antalya\'da 15 kilogram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

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Antalya'da 15 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Kızılarık Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu depolandığı ve satıldığı bilgisi elde edildi.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 15 kilogram eroin ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli yakalandı.
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