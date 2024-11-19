Antalya\'da 172 Suçlu Yakalandı

Antalya'da jandarma ekiplerince, 72 saatte gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 172 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 172 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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