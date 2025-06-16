Antalya'da 280 Çocuğun Mezuniyet Coşkusu

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören çocuklara özel yıl sonu mezuniyet töreni düzenlendi. Program sonunda diplomalarını alan minikler, kep fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde yer alan Güzeloba, Yenigün, Kanal, Sedir, Cam Piramit Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören 280 çocuk, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlenen törenle 2024-2025 yılı mezuniyet belgelerini aldı.

Tören, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Oğuz Dağlı, öğretmenler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti.

Sahne ve dans gösterileri

Her kreşin mezun olan sınıflarının sırasıyla sahne aldığı programda, yıl boyunca gerçekleştirilen etkinlikler slayt gösterimi ile paylaşıldı. Miniklerin eğitmenleriyle birlikte özenle hazırlandıkları yıl sonu dans şovları da büyük beğeni topladı. Modern dansların yanı sıra roman ve halk oyunları gibi kültürel dansların da yer aldığı sahne gösterileri aileler tarafından ilgiyle izlendi. Çocukların milli marşlar eşliğinde Türk bayrağı ve Atatürk temalı coşku dolu gösterileri de izleyicilerden büyük alkış aldı.

Program sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Oğuz Dağlı'dan diplomalarını alan öğrenciler, kep fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

280 öğrenci mezun oldu

Dağlı, "Büyükşehir Belediyesi Kanal, Güzeloba, Yenigün, Sedir ve Cam Piramit kreşlerimizde eğitimlerini tamamlayan 6 yaş sınıflarımızın mezuniyet törenlerini gerçekleştirdik. Çocuklarımızın mezuniyetlerinden ve onları hayata adapte etmekten dolayı mutluyuz. Mezuniyet törenleriyle hayatları boyunca unutamayacakları bir gün yaşatmak istedik. Onların bizi unutmayacağını biliyoruz, biz de onları unutmayacağız. Pırlanta gibi 280 çocuğumuzu artık ilkokullarına gönderiyoruz. Gururluyuz ve mutluyuz" dedi.

Merkez ve diğer ilçelerimizle birlikte toplamda 19 kreşin hizmet vermekte olduğunu belirten Dağlı, yeni eğitim öğretim sezonuyla ilgili de şunları aktardı:

"Kapasitemizi 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz"

"Kreşlerimizde mevcut bin 220 öğrencimize eklenecek yeni kayıtlarla birlikte yeni eğitim sezonumuza başlayacağız. Antalya genelinde okul öncesi eğitim veren kurumlar içerisinde en iyisi olmak için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın bize olan güveni ve yaklaşımı bizleri son derece mutlu ediyor. Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatlarıyla kreş hizmetlerimizi 19 ilçemizde aralıksız sürdürüyoruz. Kapasitemiz şu anda 2 bin öğrenci. Bu sayıyı önümüzdeki sezonda yeni kreşlerimizle birlikte 3 bine, daha sonraki yıllarda ise daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz."

Yıl sonu mezuniyet töreninden duyduğu memnuniyeti dile getiren öğrenci velisi Süleyman Geçgel ise "İki yıldır Büyükşehir kreşlerine çocuğumu emanet ediyorum. Gerçekten çok profesyonel bir kreş eğitimi olduğunu düşünüyorum. Yönetimden eğitmenlerine kadar son derece memnun kaldığımız bir iki yıl geçirdik. Büyük kızımın da birçok mezuniyetine katılmıştım, ancak bu yıl düzenlenen mezuniyet töreni gerçekten en iyilerinden bir tanesiydi. Sahne düzeni, ses, ışık… Çok büyük bir emek verilmiş. Çok güzel bir gösteriydi. Milli marşlara eşlik ederken çocuğumuzu görmek bizleri son derece gururlandırdı. Kreşleri için bu güzel program nedeniyle Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.