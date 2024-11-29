Antalya'da 299 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 299 Suçlu Yakalandı

Antalya\'da 299 Suçlu Yakalandı

Son 72 saatte jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 299 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

29.11.2024 19:46
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Antalya'da jandarma ekiplerince son 72 saatte yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 299 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, son 72 saatte yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 3, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 57 şüphelinin de aralarında olduğu 299 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA

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