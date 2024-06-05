Antalya'da 40 Dereceyi Aşan Sıcaklık Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Antalya'da 40 Dereceyi Aşan Sıcaklık Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya\'da 40 Dereceyi Aşan Sıcaklık Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da hava sıcaklığının 44 dereceye ulaştığı ve deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar sıcaktan bunalınca Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti. Bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalışırken, bazıları ise şemsiye veya ağaç gölgelerinde sıcaktan korunmaya çalıştı. Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk azaldı. Meteoroloji yetkilileri ise hava sıcaklığının birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirtti.

05.06.2024 17:33
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Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 44 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.

Vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Ayrıca bazı vatandaşların şemsiye ile bazılarının da ağaç gölgelerinde sıcaktan korunmaya çalıştığı görüldü.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk azaldı.

Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 40 Dereceyi Aşan Sıcaklık Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 40 Dereceyi Aşan Sıcaklık Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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