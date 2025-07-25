Antalya'da 46,1°C Sıcaklıkla Orman Yangınları Çıkıyor - Son Dakika
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Antalya'da 46,1°C Sıcaklıkla Orman Yangınları Çıkıyor

Antalya\'da 46,1°C Sıcaklıkla Orman Yangınları Çıkıyor
25.07.2025 18:29
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Antalya'da sıcaklık rekoru kırıldı, art arda çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

HAVA sıcaklığının 46,1 dereceye ulaşmasıyla 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırılan Antalya'da, art arda orman yangınları çıktı. Gün içerisinde çıkan 6 orman yangınından 4'ü söndürülürken, Gazipaşa ve Alanya'daki yangınlara müdahale sürüyor. Konser için geldiği Antalya'daki villası orman yangınında zarar gören sanatçı Bülent Ersoy, büyük korku yaşadı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi ile Manavgat Güzelyalı Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında orman yangınları çıktı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, belediyelere ait arazözler, TOMA'lar, yangın söndürme helikopteri ve uçaklarla yangınlara müdahale edildi. Aksu'daki yangında vatandaşlara ait bazı kulübeler yandı. Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan alanın yakınındaki binalarda oturanlar, yangın söndürme tüpü ve kovalarla alevlere müdahale etti.

ANONSLARLA EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi. Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerindeki orman yangınları 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

BÜLENT ERSOY'A YANGIN ŞOKU

Sanatçı Bülent Ersoy'un, Antalya'da vereceği konser öncesi hazırlık yaptığı Güzeloba Mahallesi'ndeki villası, orman yangınında zarar gördü. İhbarla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında villada bulunan Bülent Ersoy'un büyük korku yaşadığı öğrenildi.

ANTİK KENT YAKINLARINDA VE GAZİPAŞA'DA YANGIN

Öğle saatlerinde bu kez Aksu ilçe sınırlarındaki Perge Antik Kenti yakınlarında ve Gazipaşa ilçesinde orman yangını başladı. Ekipler, her iki orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulundu. Perge Antik Kenti yakınlarındaki orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla 3 saatte kontrol altına alındı. Gazipaşa'da yangının tehdit ettiği 4 evdeki 18 vatandaş tahliye edildi.

ALANYA'DA YENİ BİR YANGIN

Diğer yandan Alanya ilçesi Söğüt Yaylası'nda saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. İlçe merkezinden 1,5 saat uzaklıkta bulunan yayladaki yangına karadan müdahale edildi. Alanya'da sabah saatlerinde farklı noktalardaki zirai alanlarda da peş peşe yangınlar çıktı. Zirai alanlarda çıkan 5 yangın, havadan ve karadan hızlı ve koordineli müdahaleyle söndürüldü.

Antalya'daki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde söndürülen yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şahin, sıcak ve kuru havanın ve kuzeyden esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda yangın çıktığını söyledi. Şahin, "Fakat şehir merkezlerinde ve evlerin aralarında seraların bulunduğu bölgelerde olduğu için rahatsız eden, tehlike arz eden yangınlar oldu. Bazı evleri boşalttık. Birkaç evin zarar gördüğü bilgisine ulaştık. Seralarda zararlar söyleniyor. Herhangi ölü, yaralımız yok" diye konuştu.

VALİLİK: 755 İŞÇİYLE MÜCADELE

Antalya Valiliği'nden, kentteki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Aksu'da çıkan orman yangınlarına 449 personel, 7 helikopter, 4 uçak ve 146 kara aracıyla müdahale edildiği, yangından etkilenen Yurtpınar, Macun, Fatih ve Kurşunlu mahallelerindeki 64 konuttan 290 kişi ve 30 büyükbaş hayvanın tahliye edildiği kaydedildi. 3 konutun hasar gördüğü, yaralanan veya ölen olmadığı açıklandı. Manavgat'taki orman yangınına 129 personel ve 53 kara aracıyla müdahale edildiği, yangından etkilenen Güzelyalı Mahallesi'nde 3 konuttaki 10 vatandaşın tahliye edildiği, yangının kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Muratpaşa'daki yangının da 53 personel ve 26 kara aracıyla müdahale edilmesi sonucu kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde orman yangınına ise 124 personel, 4 helikopter, 41 kara aracıyla müdahale edildiği açıklandı. Gazipaşa ilçesi ile Alanya'daki yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

SICAKLIK REKORU

Diğer yandan, Antalya'da saat 15.00 sıralarında hava sıcaklığının 46,1 dereceye ulaşmasıyla 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Bir önceki temmuz ayı sıcaklık rekoru, 45 derece ile 6 Temmuz 2000 tarihinde kayıtlara geçmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 46,1°C Sıcaklıkla Orman Yangınları Çıkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 46,1°C Sıcaklıkla Orman Yangınları Çıkıyor - Son Dakika
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