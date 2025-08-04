Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda, 25'i firari hükümlü olmak üzere toplamda 80 kişi yakalandı.
Yakalananlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da 80 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?