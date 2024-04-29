Antalya\'da Banka Müdürü ve Ailesini Tehdit Eden 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde özel bir bankanın müdürünü ve ailesini tehdit ederek para talep eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel bir bankanın müdürüne ait otomobilin camına 115 bin avro vermediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği yazılı not ile 3 mermi bulunan zarfın bırakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, zarfı araca yüzünde kar maskesi ve kafasında motosiklet kaskı bulunan bisikletli C.E.T'nin bıraktığı, şüpheliyi H.M.S. ve T.K'nin azmettirdiği tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, yağma suçuna teşebbüsten adli makamlara sevk edildi.