Antalya'da Bayram Yoğunluğu ve Sıcak Hava

Antalya'da bayramın ilk gününde sahillerde yoğunluk oluştu

Termometreler 37 dereceyi gördü, tatilciler serinlemek için sahilleri tercih etti

ANTALYA - Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi buldu. Sahillerde yoğunluk yaşanırken, tatilciler serin sulara koştu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya'da sıcak hava etkisini gösterdi. Termometreye yansıyan hava sıcaklığının 37 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar ve turistler sabah saatlerinden itibaren sahillere akın etti.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde plaj boyunca şezlong ve şemsiye alanlarında yer bulmak zorlaşırken, tatilciler serin sulara girerek bayramın tadını çıkardı. Denizde Stand Up Paddle yapanların da sayıca fazla olması dikkat çekti. Tatilciler, kürek sörfüyle su üzerinde keyifli anlar yaşadı.

Sıcak hava nedeniyle sahil şeridi kadar falezlerin çevresi de hareketlendi. Kayaların üzerinden denize atlayan çocuklar ve gençler, kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı.

"Deniz çok güzel, hava sıcak"

Sahilin keyfini çıkaran Hulusi Ağlamaz, 20 yıldır Antalya'da yaşadığını dile getirerek, bayram tatilini denizde geçirdiklerini ifade etti. Ağlamaz, "Çalışıyorum, bir bayram tatilimiz var. Kurban Bayramı'nda denize geldik. Şu an deniz çok güzel, hava sıcak olunca deniz de güzel oluyor, eğleniyoruz. Ağrılıyım, 20 yıldır Antalya'da yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Deniz suyuyla serinleyen Şükrü Ablak ise şu ifadelere yer verdi: "Eşini dostunu Antalya'ya ziyaret etmeye geliyorlar, tabii Antalya'nın denizi meşhur. Deniz çok güzel kalabalık, hava baya sıcak."

Sıcak hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bayram tatili boyunca etkisini sürdüreceğini bildirdi. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 38 derece civarında seyretmesinin, deniz suyu sıcaklığının ise 26 dereceye kadar çıkmasının beklendiği bildirildi.