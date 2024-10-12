Antalya'da Behlül Dal Sinema Müzesi Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Behlül Dal Sinema Müzesi Yenilendi

Geniş Video İzle

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Behlül Dal Sinema Müzesi'ni modernize ederek yeniden ziyaretçilere açtı. Yenilenen müzede sanal gerçeklik odası, sergi alanları ve Altın Portakal Film Festivali'ne dair özel koleksiyonlar yer alıyor.

12.10.2024 11:07  Güncelleme: 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Behlül Dal Sinema Müzesi'ni yenileyerek yeniden şehre kazandırdı. Antalya'nın sinema tarihine ve kültürüne ışık tutan müze, yenileme çalışmalarının ardından kapılarını ziyaretçilere açtı.

2013 yılında sinema müzesi olarak açılan ancak önceki yönetim tarafından kapatılan Altın Portakal Film Festivali'nin kurucularından ünlü yönetmen Behlül Dal'ın adını taşıyan Sinema Müzesi, Başkan Böcek'in girişimleriyle yeniden hayata geçti. Haşim İşcan Mahallesi'nde yer alan ve 125 yıllık tarihi binada faaliyet gösteren müzede tadilat ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı İsmail Oskay, müzeyi daha modern bir sinema müzesi konseptiyle hizmete açtıklarını belirterek, "Behlül Dal'ın anısını yaşatacak olan bu müzeyi, daha zengin ve modern bir içerikle yeniden kazandırdık. Kapatılan müzeyi, Başkan Böcek'in talimatı ile sıfırdan yeniledik. Ziyaretçiler, sinema tarihine dair önemli eserlerle dolu bir müzeyle karşılaşacak. Müzedeki kiosk cihazlar aracılığıyla ziyaretçilere Altın Portakal Film Festivali'nin tarihine dair bilgi sunulacak. Ayrıca, Altın Portakal'da ödül almış sanatçıların gerçeğe yakın silikon heykelleri, film afişleri ve festivalin ikonik görselleri yer alacak" diye konuştu.

Sanal gerçeklik odası

Yakında resmi açılışı yapılacak müzenin yenilenen içeriğinde, Behlül Dal'ın kişisel koleksiyonundan eserler ve ekipmanlar, Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'ne ait özel parçalar bulunuyor. Müzenin en ilgi çekici bölümlerinden biri de sanal gerçeklik (VR) odasında ziyaretçiler teknolojinin yardımıyla tarihi Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nin anılarını yaşayacak.

"Gurbet Kuşları" filmine özel sergi odası

Müzenin bir başka yeniliği ise 1964 yılında düzenlenen ilk Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü kazanan "Gurbet Kuşları" filmine adanmış özel bir sergi odası. Ayrıca, müzenin tescilli binasında fiziksel değişiklik yapılamaması nedeniyle, üst katlara erişim sağlayamayan engelli ziyaretçiler VR teknolojisi ile müzeyi gezilebilecek. Ziyaretçilere sinema dünyasının büyüleyici atmosferini yaşatacak yeşil perde teknolojisi ile ödüllü filmlerde kendilerini konuk oyuncu olarak görebilecekleri etkileşimli bir deneyim de sunulacak. Antalya'nın sinema belleği, modern teknoloji ve tarihi birikimin harmanlandığı bu müze ile yeniden canlanacak.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Film Festivali, Kültür Sanat, Etkinlikler, Teknoloji, Antalya, Güncel, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Behlül Dal Sinema Müzesi Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:25 Domuz eti skandalı sonrası vatandaşlara uyarı: Bu belirtileri görürseniz hastaneye koşun Domuz eti skandalı sonrası vatandaşlara uyarı: Bu belirtileri görürseniz hastaneye koşun
11:06 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan’la özdeşleşen şiirle savundu AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
14:57 Trabzon’da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
14:51 Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak
14:50 Romanya’da yolda açılan dev çukur, anne ve 5 yaşındaki oğlunu yuttu Romanya'da yolda açılan dev çukur, anne ve 5 yaşındaki oğlunu yuttu
14:47 Dolandırıcıların bu yöntemlerine dikkat Dolandırıcıların bu yöntemlerine dikkat
14:46 Nagihan Karadere’den Acun’la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur Nagihan Karadere'den Acun'la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur
14:33 Köfteci Yusuf’ta yaşanan skandal sonrası Diyanet’in telefonları kilitlendi Köfteci Yusuf'ta yaşanan skandal sonrası Diyanet'in telefonları kilitlendi
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
14:17 Elon Musk, ev İşlerine yardımcı olacak 30.000 dolarlık ’’Optimus’’ robotlarını tanıttı Elon Musk, ev İşlerine yardımcı olacak 30.000 dolarlık ''Optimus'' robotlarını tanıttı
13:58 Şeytanın aklına gelmez Stadı taşıdıkları yerle rakiplerinin psikolojisini bozacaklar Şeytanın aklına gelmez! Stadı taşıdıkları yerle rakiplerinin psikolojisini bozacaklar
13:56 Kebapta tekila, kokoreçte ise votka tespit edildi Kebapta tekila, kokoreçte ise votka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 11:52:20. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Behlül Dal Sinema Müzesi Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.