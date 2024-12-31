ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Antalya'da 20 gün önce boşandığı Pınar Zorlu'nun üzerine benzin döküp ateşe veren Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzer, sağlık kontrolünden çıktığı sırada basın mensuplarının 'Neden benzin döktünüz' sorusu üzerine "Pişmanım" dedi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Boşandığı Eski Eşine Benzin Döküp Ateşe Veren Adam Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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