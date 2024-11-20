Antalya\'da Buzdolabında Başlayan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

ANTALYA'da evdeki buzdolabında başlayan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi 2983 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Buzdolabından duman geldiğini fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, hızla müdahale ettiği yangını büyümeden söndürdü.
Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,
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