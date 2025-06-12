Antalya'da Cansız Beden Bulundu

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde yol kenarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin Kayhan İbrahim Toker (37) olduğu tespit edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Termessos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliği, yüz tanıma sistemiyle belirlendi. Yaşamını yitiren kişinin, Kayhan İbrahim Toker olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Toker'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,