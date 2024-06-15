Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Aksu'nun Fettahlı Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormana sıçradı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su tankeriyle müdahale ettiği alevler, büyümeden söndürüldü.
Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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