Antalya'da çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'da çıkan yangın söndürüldü

Antalya\'da çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ormanlık alan, arazi ve meyve bahçesi zarar gördü.

17.08.2024 10:48
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Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Sarıabalı mahallesi Terziler mevkiinde bulunan kırsal arazide yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 11 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ormanlık alana da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü.

Yangında, 5 dekar ormanlık alan, 5 dönüm arazi ve meyve bahçesi ile bahçe içerisinde bulunan baraka zarar gördü.

Sarıabalı mahallesi sakinlerinden Ramazan Büyükdeligöz, gazetecilere "Gece çocuklar 'Yangın var' diye seslendi. Dışarıya çıktım ağaçlar birden alev aldı. Ne olduğunu ben de bilemedim. Arazözler geldi yangına müdahale etti. Yangını söndürdüler." dedi.

Kaynak: AA

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