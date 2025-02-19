Antalya'da Denetimler Artıyor - Son Dakika
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Antalya'da Denetimler Artıyor

Vali Şahin, kamu hizmetleri için denetimlerin artırılacağını açıkladı, tüm alanlar kapsanacak.

19.02.2025 19:16
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için sunulan güvenlik, sağlık, gıda güvenliği, turizm ve iş güvenliği gibi konularda denetimlerin artırılacağını bildirdi.

Şahin, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusuna Antalya Valiliği olarak 12 Şubat'ta bir genelde yayımladıklarını ve bu doğrultuda kentin denetim faaliyetlerini belli bir düzen içerisinde gerçekleştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Denetimlerin sadece turistik tesisleri içermediğini, tüm kamu kurum ve kuruluşları, iş yerleri, tüzel kişiler ve özel kişilere ait ticari işletmeleri kapsadığını belirten Şahin, "Yangın denetimi bunların en önemlisi, ancak sadece o değil. İş yeri güvenliği, gıda denetimi, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatından, gürültü kirliliğine kadar ilgili kurumların mevzuatları çerçevesinde tüm denetimlerin belli bir düzende yapılması için çalışma yaptık." dedi.

Hulusi Şahin, denetimleri ilçe kaymakamlıklarının koordine edeceğini, belediye ve kurumların da teknik destek vereceğini kaydetti.

Bütün kurum ve kuruluşların denetimleri titizlikle yerine getireceğini dile getiren Şahin, şunları aktardı:

"Yapılan denetim çalışmalarıyla Antalya'mızda gıda denetiminden, yangın denetimine kadar tüm denetimleri titizlikle yerine getireceğiz. Bunları ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmeyen işletme, tesis, kurum hiç fark etmeksizin tamamıyla ilgili yasal süreçleri başlatacağız. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsun. 2025 yılı denetim yılı olacak demiştim, aslında bunu gerçekleştiriyoruz. Bizler sıkı denetimleri ilgili kurumlarımız ile yerine getirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, turistlerimizin, misafirlerimizin huzurla Antalya'da yaşamaları ve tatillerini yapmaları için elimizden gelen her gayreti göstereceğiz."

Vali Şahin, ayrıca gerçekleştirdikleri "Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı"nda sokak hayvanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde toplanması, kısırlaştırılması ve korunmasıyla ilgili paydaşlarla çalışmalar yaptıklarını ve çalışmayı Tarım ve Orman Bakanlığına sunacaklarını ifade etti.

Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları ve kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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