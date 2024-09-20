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Antalya'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya\'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Muratpaşa'da devriye gezen deniz polisi, 51 yaşındaki İbrahim Solak'ın cesedini buldu.

20.09.2024 13:47
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Kaleiçi Yat Limanı açıklarında, devriye gezen deniz polisi su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Ekip, bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi bota alarak Yat Limanı'ndaki İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi noktasına getirdi.

Polisin yaptığı çalışmayla cesedin İbrahim Solak'a (51) ait olduğu tespit edildi.

Solak'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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