Antalya\'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Kaleiçi Yat Limanı açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.
Bölgeye giden ekip, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bota alınarak Yat Limanı'na getirilen cesedin üzerinden Atakan Öter'e (41) ait kimlik çıktı.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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