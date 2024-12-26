Antalya'da Denize Düşen Otomobilden Engin Ş. Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Denize Düşen Otomobilden Engin Ş. Aranıyor

Antalya\'da Denize Düşen Otomobilden Engin Ş. Aranıyor

Antalya'da denize düşen otomobildeki kişinin Engin Ş. olduğu düşünüldü. Olay yerinde gözyaşları içinde bekleyen yakınları, arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor.

26.12.2024 00:37  Güncelleme: 00:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYIP KİŞİNİN YAKINLARI OLAY YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Antalya'da denize düşen otomobilin plakasının 34 CHK 531 olduğu belirlenirken, ekipler, araçtaki kişinin Engin Ş. (27) olabileceği üzerinde duruyor. Durumdan haberdar olup olay yerine gelen Engin Ş.'nin yakınları, arama- kurtarma çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti. AFAD ekipleri denize düşen otomobili görüntülemek için falezlerden dron kaldırdı. Saatler süren aramalardan sonuç alınamayınca Engin Ş.'nin yakınları arasında fenalık geçirenler oldu. Arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Antalya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Denize Düşen Otomobilden Engin Ş. Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 Trump’ın gözünü diktiği Grönland ABD’ye katılabilir Trump'ın gözünü diktiği Grönland ABD'ye katılabilir
23:05 Moskova’ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor Moskova'ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor
22:07 Kazakistan’da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon’da yaşanmış Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
21:13 Merkez Bankası 2025’te KKM uygulamasını sonlandıracak Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak
21:05 İsrailli Bakan’dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
10:08 Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu
09:51 Hadise ’’İzledim’’ demişti Sinan Akçıl’a olay yaratan performans videosu soruldu Hadise ''İzledim'' demişti! Sinan Akçıl'a olay yaratan performans videosu soruldu
09:47 Balıkesir’de öğrenci servisi tırla çarpıştı 3’ü ağır 28 yaralı Balıkesir'de öğrenci servisi tırla çarpıştı! 3'ü ağır 28 yaralı
09:45 Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı?
09:44 Mourinho Galatasaray’ın radarındaki yıldıza kancayı attı Mourinho Galatasaray'ın radarındaki yıldıza kancayı attı
09:38 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi
09:28 Asgari ücret dolar bazında arttı mı Asgari ücret dolar bazında arttı mı?
09:22 Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
09:17 Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2024 01:14:06. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Denize Düşen Otomobilden Engin Ş. Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.