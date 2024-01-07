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Antalya'da Dev Dalgalara Aldırış Etmeyenler - Son Dakika
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Antalya'da Dev Dalgalara Aldırış Etmeyenler

Antalya'da Meteoroloji'nin fırtına ve yağmur uyarısı vermesiyle birlikte başlayan sağanak ve fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar ve şiddetli rüzgar, vatandaşlar ve turistler tarafından fotoğraflandı. Bazı vatandaşlar ve turistler ise özçekim yaparak tehlikeli anları ölümsüzleştirdi.

Antalya\'da Dev Dalgalara Aldırış Etmeyenler
07.01.2024 - 20:22,
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DEV DALGALARLA ÇEKTİLER

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısı verdiği Antalya'da gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sağanak ve fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinden itibaren, saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar etkisini gösterirken, Konyaaltı Sahili'nde büyük dalgalar oluştu. Dev dalgalara ve şiddetli rüzgara aldırış etmeyen vatandaşlar ve turistler, o anları fotoğrafladı. Vatandaşlar dev dalgaları fotoğraflarken, bazı vatandaşlar ve turistler özçekim yaptı.

Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Dev Dalgalara Aldırış Etmeyenler - Son Dakika
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