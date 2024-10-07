Antalya'da Düğünden Dönüşte Feci Kaza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Düğünden Dönüşte Feci Kaza

Antalya\'da Düğünden Dönüşte Feci Kaza

Düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 7-8 kişi yaralandı.

07.10.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı. Savaş alanına dönen kaza yeri çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BON 549 plakalı otomobil kavşaktan dönerken karşı istikametten gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, minibüste sıkışan yaralıları çıkarttı. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanalere kaldırıldı. Kazaya karışan minibüstekilerin bir düğünden döndüğü öğrenildi.

'YAKLAŞIK 7-8 KİŞİ YARALANDI'

Kazaya tanık olan Songül Ersan, Düğünden geliyordum, insanların yolda hareketsiz yattığını gördüm. Hepsi yere serilmiş durumdaydı. Aracımı hemen park edip, kendilerine yardım ettim. Hiç kimse yoktu, aileler çığlık atarak bağırıyorlardı. Benim gördüğüm yaklaşık 7-8 kişi yaralanmıştı. Ambulanslar geldi, yaralılara müdahalede bulundu diye konuştu. Hurdaya dönen otomobil ve minibüs çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Haber - Kamera Tunahan KIR ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, İtfaiye, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Kepez, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Düğünden Dönüşte Feci Kaza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
10:16 Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf’a çalışma ataşesi olarak atandı Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf'a çalışma ataşesi olarak atandı
10:08 Kalem kalem hesaplandı 2025’te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam
09:38 Soykırımın 1. yılı İsrail, Gazze’yi hayalet bölgeye çevirdi Soykırımın 1. yılı! İsrail, Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldürüldüğü belli oldu Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu
20:51 Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
20:15 Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig’de bir ilke imza attı Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig'de bir ilke imza attı
19:51 Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu sahayı acı içinde terk etti Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu sahayı acı içinde terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 11:54:47. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Düğünden Dönüşte Feci Kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement