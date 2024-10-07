Antalya\'da Düğünden Dönüşte Feci Kaza

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ANTALYA'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı. Savaş alanına dönen kaza yeri çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BON 549 plakalı otomobil kavşaktan dönerken karşı istikametten gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, minibüste sıkışan yaralıları çıkarttı. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanalere kaldırıldı. Kazaya karışan minibüstekilerin bir düğünden döndüğü öğrenildi.

'YAKLAŞIK 7-8 KİŞİ YARALANDI'

Kazaya tanık olan Songül Ersan, Düğünden geliyordum, insanların yolda hareketsiz yattığını gördüm. Hepsi yere serilmiş durumdaydı. Aracımı hemen park edip, kendilerine yardım ettim. Hiç kimse yoktu, aileler çığlık atarak bağırıyorlardı. Benim gördüğüm yaklaşık 7-8 kişi yaralanmıştı. Ambulanslar geldi, yaralılara müdahalede bulundu diye konuştu. Hurdaya dönen otomobil ve minibüs çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Haber - Kamera Tunahan KIR ANTALYA,