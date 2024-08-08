Antalya'da Erenkuş Plajı'nda Su Cimnastiği Kursuna Yoğun İlgi - Son Dakika
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Antalya'da Erenkuş Plajı'nda Su Cimnastiği Kursuna Yoğun İlgi

Antalya\'da Erenkuş Plajı\'nda Su Cimnastiği Kursuna Yoğun İlgi

Antalya'nın falez sahil bandında yer alan mavi bayraklı Erenkuş plajında düzenlenen su cimnastiği kursuna vatandaşlar ilgi gösteriyor. Kurs, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de katılımıyla gerçekleşiyor.

08.08.2024 12:18
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Antalya'nın falez sahil bandında yer alan mavi bayraklı Erenkuş plajında düzenlenen su cimnastiği kursuna vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erenkuş halk plajında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri düzenlenen su cimnastiği kursuna, sadece kayıt yaptıranlar değil yerli ve yabancı ziyaretçiler de katılıyor.

Spor eğitmeni Eylem Perçin, kursun 08.30-09.30 saatlerinde yapıldığını belirterek, "Pek çok spor dalından karma hareketlerin bulunduğu kursumuza rağbet, genellikle fizik tedavi hastalarından geliyor. Antalya'nın güzel doğasında, falezlerin tertemiz sularında neşeyle derslerimizi tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Nezahat Kendigül de arkadaş tavsiyesiyle geldiği kurstan çok memnun kaldığını kaydetti.

Saliha Bayraktar ise düşme sonucu yaşadığı omurga kırığının tedavisinde su cimnastiğinin çok faydasını gördüğünü belirtti.

Kaynak: AA

antalya, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

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