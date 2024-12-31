Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi - Son Dakika
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Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

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Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, boşandığı eşi Pınar Zorlu'yu üzerine benzin dökerek yaktı. Olay sonrası Zorlu ağır yaralanırken, Üzer ise kısa sürede yakalandı. Üzer ifadesinde eski eşinin çocuğunu göstermediği için bu eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

31.12.2024 11:22  Güncelleme: 11:42
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Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 20 gün önce boşandığı Pınar Zorlu'yu benzinle ateşe verdi. Zorlu ağır yaralanırken, kaçan şüpheli Üzer yakalandı.

BENZİN KOVASINI KADININ ÜZERİNE BOŞALTTI

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı iş yerine geldi. Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Üzer, Zorlu'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu'nun üzerine döktü.

YANAN KADINA VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Üzer, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp, elindeki çakmağı ateşledi. Şüpheli kaçarken, vücudu alev alan kadına çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbarla gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'da Eski Eşine Benzin Döküp Ateşe Verdi

"KADINDA YANIKLAR VARDI VE GÖZÜ GÖRMÜYORDU"

Olayın yaşandığı yerin karşısındaki iş yerinde çalışan Dursade Öner, "Karşıda kasapta çalışıyordum. Bir gürültü duydum. Sonrasında kadının çığlığını duydum. İş yerinde çalışan kadınla beraber koşmaya başladık. Trafikten dolayı karşıya geçmekte zorlandık. Geçene kadar benzin dökerek kadını yaktı. İş arkadaşlarımız yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. Kadında yanıklar vardı ve gözü görmüyordu. Yüz, saç, eller ve ayaklar komple yanıktı" dedi.

ÇOCUĞUNU GÖSTERMİYOR DİYE YAKMIŞ

Kadına ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gürhan Üzer ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi. Pınar Zorlu'nun eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Antalya\'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Kaynak: DHA

Motosiklet, Politika, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Davut Cirak:
    Yapılan olayı onaylamıyorum ama kadınlar kanunların arkasına geçerek kocalarını çok aşağılamaya başladı. Her insan bunu kabullenemeiyor 143 72 Yanıtla
  • Apple User:
    Rabbim erkeğinde kadının da merhametli yüreğinde Allah korkusu olanını nasip etsin . ( 215 0 Yanıtla
  • Yilmaz “Meik” Yildiz:
    Oda cocugu gösterseymis 77 78 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    Kadına geçmiş olsun. Ama devlet haklı yada haksız olsada kararları hep kadından yana yana kullanıyor. Kadınlarda çocukları koz olarak kullanıyor. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Anne baba bosaniyorsa çocukların kabahati ne? 109 39 Yanıtla
  • Yilmaz “Meik” Yildiz:
    Eline saglij Abim yakinda insaallah Bende yaparim 27 107 Yanıtla
  • Biyo Art:
    İsviçre medeni kanununa göre yönetilen medeniyet ve adalet dolu insanlarımız göz dolduruyor. Sisteminizin ürünleri harika 51 20 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    AHLAK AHLAK AHLAK Kanunlar ayrı saçma, ne diyeyim ki? 42 2 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    En çok uyuşturucu kullanılan yer malesef çok yaygın bi kullanım var gece zombi gibi gezenler vs durum cidden üzücü ve vahim. 40 2 Yanıtla
  • A R:
    Ülkede en toplama illerden biri . 1999 Marmara depreminden sonra bitmiş bir yer. 25 3 Yanıtla
  • Eren Ataseyyar:
    Benzin pahalı neden yaktın 2 1 Yanıtla
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