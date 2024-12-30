Antalya\'da Falezlerden Düşen Otomobilin Sürücüsünü Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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ANTALYA'da 5 gün önce falezlerden denize düşen otomobil 3 gün önce çıkarılırken, kayıp sürücü Engin Ş.'yi arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Günlerdir falezlerde bekleyen Engin Ş.'nin gözü yaşlı yakınları, bir umut çocuklarının bulunmasını bekliyor.

Antalya'da 25 Aralık tarihinde akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajı'nın da bulunduğu falezlere gelen Engin Ş. idaresindeki 34 CHK 531 plakalı otomobil, denize uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama çalışması başlattı. 3 gün önce otomobilin yeri tespit edilerek sudan çıkarıldı. Hurdaya dönen otomobilde Engin Ş.'ye ise ulaşılamadı.

AİLE 5 GÜNDÜR BEKLİYOR

Engin Ş.'nin yakınları, 5 gündür bölgeden ayrılmadan çalışmaları yakından takip ediyor. Havadan dron ile devam eden arama çalışmalarına dalgıçlar da dip taraması yaparak destek veriyor. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hem açıkta yüzey taraması, hem dalgıçlarla su altından arama çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarında, sonar cihazlar da kullanılıyor. Çok sayıda ekibin yer aldığı arama çalışmalarının sonuç vermesi için yoğun çaba harcanıyor.

Haber: Adem AKALAN - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,