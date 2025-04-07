Antalya'da 'Galata Turu' Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor - Son Dakika
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Antalya'da 'Galata Turu' Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde, koleksiyoner Murat Uçar'ın eserlerinden oluşan 'Galata Turu' isimli resim sergisi, 10 Nisan'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açılıyor. Sergi, 60 seçkin eserle sanatın kültürel misyonunu ve kamusal alandaki önemini vurguluyor.

07.04.2025 14:26
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde, koleksiyoner Murat Uçar'ın yıllar içinde büyük bir titizlikle oluşturduğu eserlerden derlenen "Galata Turu" isimli resim sergisi, 10 Nisan'da kapılarını sanatseverlere açıyor.

Antalya'da kültür ve sanatın önemli adreslerinden Türkan Şoray Kültür Merkezi, yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Şebnem Bahar Sanat Galerisi küratörlüğünde hazırlanan sergide, farklı dönem ve tarzlarda 60 seçkin eser yer alıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden sanatçıların imzasını taşıyan seçki, yalnızca bireysel bir tutkunun ürünü değil; aynı zamanda sanatın sürekliliğini sağlayan güçlü bir kültürel misyonu temsil ediyor.

"Galata Turu", koleksiyonerliğin sadece eser biriktirmekten ibaret olmadığını; sanat aracılığıyla insanları, dönemleri ve fikirleri bir araya getiren bir yolculuk olduğunu hatırlatıyor. Sergi, sanatın kamusal alandaki varlığına dikkat çekerken, Antalya'nın kültürel zenginliğine de katkı sunuyor.

10 Nisan - 10 Mayıs 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergi, sanatseverlere bir ay boyunca koleksiyonerliğin birleştirici gücünü, sanatın dönüştürücü etkisini ve kentsel yaşamla kurduğu derin bağı keşfetme imkanı sunacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 'Galata Turu' Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 'Galata Turu' Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor - Son Dakika
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