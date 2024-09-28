Antalya'da Gecekondu Yangını: 2 Ev Yenildi - Son Dakika
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Antalya'da Gecekondu Yangını: 2 Ev Yenildi

Antalya\'da Gecekondu Yangını: 2 Ev Yenildi

Antalya'da çıkan yangında 2 gecekondu tamamen yandı, aile eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

28.09.2024 11:20
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ANTALYA'da gece saatlerinde çıkan yangında 2 gecekondu küle döndü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2826 Sokak'ta, atık toplayıcıların yaşadığı gecekonduda çıktı. Alevler, ardından 3 çocuğu ve eşiyle yaşayan Mehmet Uçar'ın oturduğu gecekonduya sıçradı. Uçar, evdekileri dışarı çıkartarak, yangına müdahale etmek istedi. Yangını söndürmekte başarılı olamayan Uçar ve mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla sokağa itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatte yangını söndürdü. 2 gecekondu tamamen kullanılamaz hale gelirken, sabah saatlerinde evlerine tekrar giren Mehmet Uçar ile ailesi yanan eşyalarında bazılarını kurtarmaya çalıştı.

'10 DAKİKA İÇERİSİNDE YANGIN HER YERİ KAPLADI'

Mehmet Uçar, "Gece saat 02.00 sıralarıydı, oturduğumuz esnada yanık kokusu geldiğini fark ettim. Dışarıya çıkıp, baktığım esnada yan evin yandığını gördüm. Müdahale etmek istedim ancak 10 dakika içerisinde yangın her yeri kapladı. Ben de içeriye girerek uyuyan çocuklarımı alıp, dışarıya çıkardım. Onları çıkarmazsam ne olacaktı, bilemiyorum. Evde bir şey kalmadı. Birikimlerimiz ve her şeyimiz evin içerisindeydi. Mahvolduk" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Uçar, Muratpaşa, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Gecekondu Yangını: 2 Ev Yenildi - Son Dakika

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