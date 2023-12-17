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Antalya'da Güneşli Havada Denizin Keyfi - Son Dakika
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Antalya'da Güneşli Havada Denizin Keyfi

Antalya'da yağış sonrası güneşli havayı gören yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı. Sıcak havadan bunalan bazıları yüzmeyi, bazıları balık tutmayı, bazıları yürüyüşü tercih etti. Çocuklu aileler ise sahil bandında çimlerde oturup, vakit geçirdi.

17.12.2023 - 13:50,  Güncelleme: 13:52
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ANTALYA'da yağış sonrası güneşli havayı gören yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin birçok kentinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, Antalya'da bugün sıcak hava etkili oldu. Dün gün boyu yağışlı geçen Antalya'da, bugün hava sıcaklığı 23, deniz suyu 21 derece, nem oranı ise yüzde 61 ölçüldü. Pazar gününün keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi. Sıcak havadan bunalan bazıları yüzmeyi, bazıları balık tutmayı, bazıları yürüyüşü tercih etti. Çocuklu aileler ise sahil bandında çimlerde oturup, vakit geçirdi. Falezlerin üzerinde bulunanlar da seyir terasında manzaraya karşı fotoğraf çektirdi. (DHA)

Antalya\'da Güneşli Havada Denizin Keyfi
Kaynak: DHA
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Türkiye, Antalya, Son Dakika

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