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Antalya'da Güneşli Kış Keyfi

Antalya\'da Güneşli Kış Keyfi

Turuncu kod uyarısına rağmen Antalya'da güneşli hava, deniz keyfini artırdı. 76 yaşındaki Uçan 21 yıldır her gün denize giriyor.

24.12.2024 17:54
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Turuncu kod alarmı verilen Antalya'da güneşli hava ve deniz keyfi

Fırtınadan güneşe, Antalya'da turuncu kodda deniz keyfi

76 yaşındaki Kimya Mühendisi Mehmet Uçan:

"Diğer bölgelerde kar varken biz burada denizin keyfini çıkarıyoruz"

ANTALYA - Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, öğleden sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın ederken, 76 yaşındaki emekli Kimya Mühendisi Mehmet Uçan yıl boyunca denize girme rekorunu kırdı. 21 yıldır her gün denize geldiğini belirten Uçan, "Diğer bölgelerde kar varken biz burada denizin keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Aralık 2024 Salı günü için 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur öğleden sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Konyaaltı Sahili'nde toplanan vatandaşlar, yağışlı havanın ardından çıkan güneşi fırsat bilerek sahilin tadını çıkardı.

"Diğer bölgelerde kar varken biz burada denizin keyfini çıkarıyoruz"

76 yaşındaki emekli Kimya Mühendisi Mehmet Uçan, ise alışkanlıklarından ödün vermedi. Her gün denize girme alışkanlığını sürdüren Uçan, "21 yıldır her gün denize geliyorum. Bu yıl 345 gün ile yeni bir rekor kırdım. Bugün fazla açılmadan denize gireceğim. Daha önce bu tür bir havada denize girdiğimde boğulma tehlikesi atlattım, bu yüzden daha temkinliyim. Antalya'da kış yaşanmıyor desek yeridir. Diğer bölgelerde kar varken biz burada denizin tadını çıkarıyoruz. Sağlıklı kalmak için denize girmeyi tavsiye ediyorum" dedi.

"Biz hala güneşin ve denizin keyfini çıkarabiliyoruz"

Sabah saatlerinde etkili olan fırtına ve dev dalgaların ardından sahile gelen Dilek Tunç ise, "Antalya'ya turuncu kod uyarısı yapıldığını görmüştüm. Hastanedeki işlerim bittikten sonra sahile uğradım. Antalya'nın havası gerçekten çok şaşırtıcı. Aralık ayının son günlerindeyiz ve hala güneşin ve denizin keyfini çıkarabiliyoruz" diyerek Antalya'nın değişken havasına vurgu yaptı.

Meteoroloji'nin olumsuz hava koşullarına karşı yaptığı uyarılar devam ederken, Antalya'nın güneşli havası hem yerel halkı hem de turistleri sahile çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Güneşli Kış Keyfi - Son Dakika

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