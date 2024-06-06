Antalya'da İki Ayrı Noktada Orman Yangını - Son Dakika
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Antalya'da İki Ayrı Noktada Orman Yangını

Antalya'nın Konyaaltı ile Aksu ilçelerinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangınlara vatandaşlar, itfaiye ve helikopterler müdahale etti. Yangınlar sonucunda 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

06.06.2024 15:56
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1) ANTALYA'DA İKİ AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI

ANTALYA'nın Konyaaltı ile Aksu ilçelerinde iki ayrı noktada yangın çıktı. Vatandaşlar ile itfaiyenin hızla müdahale ettiği yerleşim yerine yakın yangınlar, kontrol altına alınarak soğutma işlemlerine geçildi.

İlk yangın, saat 13.00 sıralarında Kuşkavağı Mahallesi Konyaaltı Belediyesi karşısındaki ormanda çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGINA HELİKOPTERLİ MÜDAHALE

Ekipler gelene kadar işletme sahipleri ile çalışanlar yangını söndürmeye çalıştı. Rüzgarında etkisiyle geniş alana yayılan yangını söndürmek için Orman İşletme Müdürlüğü'nden destek istendi. Helikopter desteği verilen yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yangını haber alan Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Cem Kotan da bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.

TOMA'LAR DA DESTEĞE GELDİ

Konyaaltı'ndaki yangını söndürmek için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ve toplumsal olaylara müdahale aracı olan TOMA da desteğe geldi. Yaklaşık 7 TOMA'nın geldiği yangına polis ekipleri de müdahale ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 müdahale aracının yanı sıra 50 personel hazır bulundu. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve personel de alanda söndürme çalışmalarına yardımcı oldu. Yangını söndürmeye çalışan ve dumandan etkilenen ekiplere yakındaki işletmeler su ve ayran verdi. Bazı vatandaşlar da kovaların yanı sıra hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı.

İKİNCİ YANGIN OTLUKTA

İkinci yangın, Aksu ilçesi Çamköy mevkisindeki otlukta çıktı. Buradan da dumanların ve alevlerin yükseldiğini görenleri durumu ekiplere bildirdi. Ekipler hızlı bir şekilde alana giderek söndürme çalışmalarına başlarken, yangın ev ve seralara sirayet etmeden kontrol altına aldı. Ekipler, burada da yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak soğutma yapmaya başladı.

'1,5 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ'

Yangınlar sonrası 2 bölgeye gidip, ardından Konyaaltı'nda açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, "10 hektarlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı ancak 1,5 hektarlık alan zarar gördü. Belediye olarak 10 müdahale aracının yanı sıra 50 personelimiz burada çalışmalarda yer aldı. Aksu Çamköy'deki yangın da ekiplerimiz tarafından kontrol altına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da İki Ayrı Noktada Orman Yangını - Son Dakika

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