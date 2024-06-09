Antalya'da ilginç serinleme yöntemleri

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Antalya sıcağında ilginç serinleme yöntemleri kamerada

Sıcaktan bunalan vatandaşlardan ilginç serinlik yöntemleri

ANTALYA - Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Antalya'da Konyaaltı sahili vatandaşların akınına uğrarken, sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise ilginç yöntemlerle serinlemeye çalıştı. Kimisi su ile doldurduğu kamyonet kasasında serinlemeye çalışırken, kimileri ise su kanalına masa ve sandalye attı.

Öğlen saatlerinde hava sıcaklığının 39 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Antalya'da sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalışırken, kimi vatandaşlar şemsiye ile bazıları da ağaç gölgelerinde sıcaktan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların ise serinlemek için bulduğu ilginç yöntemler sosyal medyaya yansıdı.

Kamyonet kasasında sulu seyahat

Kamyonetin kasasını naylon ile kaplayan bir vatandaş kasaya doldurduğu suya çocukları da alarak serinlemeye çalıştı. Seyir halinde olan ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında su dolu kasada çocuklar bunaltıcı sıcakta serinlemeye çalıştı. Bir başka noktada ise Cam Piramit içerisinde ki alanda vatandaşlar su içerisine masa ve sandalye atarak serinlemeye çalıştı. Birkaç metre yanlarında ise çocukların oyun havası eşliğinde suda eğlenceli vakit geçirmeleri görüntülere yansıdı.