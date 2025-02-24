Antalya'da İş İnsanlarıyla Buluşma

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kentteki Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Hacısüleyman, platform başkanı Halil Güvenbaş ve üyelerinin ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentin ekonomisine katkıda bulunanlarla işbirliği içinde olduklarını belirtti.

İş insanlarıyla diyalog içinde olmanın ticaretin daha verimli hale gelmesi adına büyük önem taşıdığını ifade eden Hacısüleyman, "Bu tür işbirlikleri hem ülke ekonomisi hem de bölgesel kalkınma adına son derece yararlı olacaktır." dedi.

Güvenbaş da platform olarak yeni ticari alanlar ile Antalya ekonomisi için faydalı olabilecek projeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Ziyarette, ticaretin dijitalleşmesi, lojistik sektöründeki gelişmeler ve yeni işbirliği fırsatları değerlendirildi.