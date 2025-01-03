Antalya\'da Kaçak Yapı Kaldırıldı

Güncel

ANTALYA'nın ince altın rengi kumu ve sahiliyle ünlü Lara Plajı'nda kaçak inşa edilen, internet üzerinden 'Denize sadece bir adım' açıklamasıyla kiralanan kaçak yapı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tebligatı sonrası işletme sahibi tarafından kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan ve ince kumlardan oluşan yapısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Lara Sahili'nde, 'kaçak yapı' işgalleri sürüyor. Son olarak Lara Sahili'nde bulunan bir işletme, denize 10 metre kadar yakınlıkta, kumsalın üzerine 'Kubbe' adı verilen bir kaçak yapı inşa etti. Etrafı çitlerle çevrilen yapı, bir süre sonra internet üzerinden günlük kiraya verilmeye başlandı. İnternette 'Denize günaydın' başlığıyla günlük 4 bin 560 liradan kiralanan yapının işletmeci de sosyal medya ünlüleri aracılığıyla tanıtımlar yaptı.

BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sitede 'Bu benzersiz ve romantik kaçamağa bayılacaksınız. Denize sadece bir adım. Ücretsiz plaj kullanımı. Klimalı, eşsiz manzara sıcak ya da soğuk sizi etkilemez' açıklamasına yer verilen ilana, birçok yorum da geldi. DHA'nın konuyu gündeme taşımasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi, yapının kaldırılması, kaldırılmadığı takdirde yıkılacağına dair işletme sahibine tebligat yolladı. Belediyenin tebliğinin ardından sahildeki kaçak yapı, işletmecisi tarafından yerinden kaldırıldı. Kaçak yapının kaldırılmasının ardından bölge, havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,