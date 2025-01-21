Antalya'da Kadın Danışma Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Antalya'da Kadın Danışma Merkezi Açıldı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal ve iş hayatına katılımını artırmak amacıyla Muratpaşa'da 'Kadın Danışma Merkezi'ni açtı. Merkez, psikolojik ve hukuksal destek sağlarken, çeşitli eğitimlerle kadınların güçlenmesini hedefliyor.

21.01.2025 11:07  Güncelleme: 11:55
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal ve iş hayatına daha fazla katılım sağlaması amacıyla Muratpaşa ilçesinde 'Kadın Danışma Merkezi'ni hayata geçirdi. Merkezde, psikolojik ve hukuksal desteğin yanı sıra eğitimler de verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik hizmetleri "Kadın Danışma Merkezi" ile devam ediyor. Kadınların, bireysel farklılıklarının artırılarak hayata karşı daha güçlü hissetmeleri, kaliteli zaman geçirmeleri konusunda destek olmak amacıyla açılan merkezde, psikolojik ve hukuksal desteğin yanı sıra eğitimler de verilecek. Eğitimler, her hafta değişik konularda olacak şekilde planlanıyor. Ayrıca, düzenlenen atölye çalışmaları ile kadınların hem kaliteli zaman geçirmeleri hem de gelir sağlayabilecekleri beceriler kazanmaları amaçlanıyor.

Kadın Danışma Merkezi'nde tam zamanlı psikolog ve haftada 1 gün de diyetisyen bulunacak. Profesyonellerin bu desteğiyle birlikte, danışan kadınların hem beden sağlığı hem de ruh sağlığı olarak daha iyi hissetmelerine yardımcı olunacak.

"Merkezimize gelen kadınların kendilerini daha güçlü hissetmelerini amaçlıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nazlı Küçüksarı, Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik hizmetlerini, kadınlara yönelik danışma merkezi açarak güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Küçüksarı, "Merkezimize gelen kadınların kendilerini daha güçlü hissetmelerini amaçlıyoruz. Psikolog ve diyetisyen arkadaşlarımız da burada olacak. Diğer birimlerdeki personellerin eğitimleri ve kurumlar arası iş birliği çalışmalarının da yapılacağı bir yer olacak" dedi.

"Çalışmalar konusunda iş birliği içinde olduğumuz birçok kamu kuruluşu da var"

Merkezde eğitimlerin başladığını söyleyen Küçüksarı, "Eğitimlerimiz kapsamında kadın sığınma evlerinde bulunan dezavantajlı kişilerle çalışan personellerin yaşadığı zorluklar konusunda yardımcı olmak ve işleyişi daha kaliteli hale getirmek amacıyla Aile Danışmanları Derneğiyle vaka süpervizyonu eğitimi yaptık. Bir hafta süren eğitimin sonunda dernekle birlikte yapılan çalışmanın raporlama aşamasını gerçekleştireceğiz. Kadın alanında yaptığımız çalışmalar konusunda iş birliği içinde olduğumuz birçok kamu kuruluşu da var. Onlarla da zaman zaman süreci nasıl daha iyi yönetebiliriz diye fikir alışverişinde bulunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kadın Danışma Merkezi Açıldı - Son Dakika

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