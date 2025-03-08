Antalya'da Kadın İstihdamı Artıyor - Son Dakika
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Antalya'da Kadın İstihdamı Artıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 400 kadın istihdamıyla şehirde toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunuyor. Kadınların çeşitli alanlarda görev alması, belediye hizmetlerinin kalitesini arttırırken Antalya'nın gelişimine de önemli katkılar sağlıyor.

08.03.2025 12:02  Güncelleme: 12:21
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Antalya'nın her alanına 'kadın' damgası

Kadın istihdamında öncü olan şehirlerden Antalya'da, büyükşehir belediyesi 3 bin 400 kadın istihdam sağlıyor

Park ve bahçelerden zabıtaya, sosyal hizmetlerden bandoya, itfaiyeden ulaşıma kadar birimlerin tamamında kadın istihdamı dikkat çekiyor

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamında öncü oluyor. Kadın istihdamına verdiği önem sayesinde hem belediye hizmetlerinde kaliteyi arttırıyor hem de şehre değen kadın eliyle birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlıyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde barındırdığı yaklaşık 3 bin 400 kadın personelle, Türkiye'de başı çeken belediyelerden biri oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşımdan tarıma, eğitimden kültür-sanata, sağlıktan spora şehri geleceğe taşıyacak yatırımlarını sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi'nin her kademesinde çalışan kadın personellerin sağladığı katkı, bu başarıda önemli yer tutuyor. Kadın bakış açısının belediye hizmetlerine entegre edilmesiyle kent, daha güvenli, estetik ve yaşanabilir bir hale geliyor. Kadın eli değen her proje, şehre sıcaklık, duyarlılık ve yenilik getiriyor.

"Antalya'nın çehresi değişiyor"

Büyükşehir Belediyesi'nde farklı meslek gruplarında çalışan kadınlar, Antalya'nın daha modern ve gelişmiş bir şehir haline gelmesinde önemli bir rol üstleniyor. Karanlık sokakların aydınlatılması, çocuklar için daha güvenli oyun alanlarının oluşturulması, toplu taşıma araçlarının konforlu hale getirilmesi, yaşlıların da kolaylıkla erişebileceği sosyal alanların oluşturulması ve şehir için yapılan birçok hizmette kadınlar, şehirdeki insan odaklı dönüşüme öncülük ediyor. Antalya'nın sokaklarından parklarına, toplu taşıma araçlarından belediye hizmetlerine kadar her alanda kadın eli değdikçe şehir daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha kapsayıcı hale geliyor. Büyükşehir Belediyesi, kadın personel istihdamını arttırarak, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki öncülüğünü sürdürmeyi hedefliyor.

Şehre kadın dokunuşu

Antalya'nın her köşesinde kadın emeğinin izlerini görmek mümkün. Antalya, kadınların dokunuşuyla gelişiyor ve geleceğe daha umutla bakıyor. Park ve bahçelerden zabıtaya, sosyal hizmetlerden bandoya, itfaiyeden ulaşıma kadar birimlerin tamamında kadın istihdamını arttıran Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yaklaşımı şehre olan bakış açısında yenilikleri ve gelişimi de beraberinde getiriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev alan kadın personeller, iş yaşamındaki deneyimlerini ve kadın istihdamı sayesinde şehre kadın eli değmesinin öneminden bahsetti.

"Kadınlar her alanda"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Zabıta olarak görev yapan Tansu Erten, kadın zabıtalar olarak, Antalya'nın düzeni ve güvenliği için sahadaki varlıklarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Kadın olarak bu görevi üstlenmek, hem toplumsal algıyı değiştiriyor. Kadınların her alanda var olabileceğini gösteriyor. Kentin huzuru için çalışıyoruz. Antalya Kadınların bu meslekte çalışması, toplumsal farkındalık açısından büyük bir kazanım" dedi.

"Mesleğin cinsiyeti yoktur"

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ulaşım A.Ş.'de vatman olarak görev alan Bilge Albayrak, ulaşımın, insanların hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Erkek sayısının daha fazla olduğu bu meslekte, kadın vatmanlar olarak, mesleğin cinsiyeti olmadığını göstermek istiyoruz. Her yolculuk şehri bir adım daha ileriye taşımak anlamına geliyor. Kadın emeği, şehre her anlamda değer katıyor" diye konuştu.

"Antalyalılar en iyi hizmeti hak ediyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi olarak görev yapan Gökçe Çetinkaya, ise şöyle konuştu: "Kadınların sağlık alanındaki rolü, şehrin geleceği için büyük öneme sahip ve bir kadın diş hekimi olarak Antalya'ya bu şekilde hizmet etmek gurur verici. Antalya'daki her gülüşte kadınların emeği var."

"Bu şehir hepimizin"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Buse Günay ise " Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı kadın istihdamı sayesinde şehrimizin her alanına kadın eli değdiğini gösteriyoruz. Kadının olduğu her yer güzelleşir, ben de temizlik işi yaparak şehrimi güzelleştiriyorum. Sabahın erken saatlerinde kalkıp işimin başına geliyorum çünkü bu şehir hepimizin. Evde durmayıp bu şehre katma değer sağladığım için memnunum" dedi.

"Kültürel kimlik güçleniyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nda trompet sanatçısı olarak görev yapan Simge Torun, "Kadın sanatçılar olarak sahnede var oldukça, şehir daha renkli bir hale geliyor. Biz sahnede var oldukça Antalya'nın kültürel kimliği daha da güçleniyor. Kadın bir müzisyen olarak, sanatı daha fazla kişiye ulaştırmanın gururunu taşıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kadın İstihdamı Artıyor - Son Dakika

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