Antalya\'da Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı

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ANTALYA'da kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. 4 bin metrekare üzerine kurulu fabrikada büyük çapta zarar oluştu.

Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki 4 dönüm üzerine kurulu kağıt fabrikasında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan kağıtlar nedeniyle alevler bir anda bütün fabrikayı kapladı. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin fabrika yakınındaki evlere ve seralara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın tamamı ile önünde park halinde bulunan bir kamyon kullanılamaz hale geldi. Fabrikada, polis ekipleri de incelemede bulundu.

Fabrikanın sahiplerinden Mehmet Uçan, "Cana bir zarar gelmediği için mutluyuz. Üzücü bir durum. Alarm sisteminden bize haber geldi. Biz fabrikaya gelene kadar 1 saat içerisinde tüm fabrika yandı. Herkes elinden geleni yaptı. Yapacak bir şey yok. Zararımız çok büyük, yaklaşık 100 milyon lira zararımız var. Burada 30 kişi istihdam ediyorduk. 4 bin metrekarelik alana kuruluydu ve tamamı kül oldu. Yeniden çalışıp, yeniden yapacağız" dedi.