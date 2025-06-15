Antalya'da Kamyon Yangını - Son Dakika
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Antalya'da Kamyon Yangını

Antalya\'da Kamyon Yangını
15.06.2025 14:25
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Serik'te park halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Caddesi'ndeki Kerim D'ye ait 42 BTL 14 plakalı kamyonda arka lastiklerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada kamyonda uyuduğu belirlenen Kerim D, alevleri fark ederek kamyonu güvenli bir bölgeye çekmek için hareket ettirdi.

Kerim D, alevlerin şiddetlenmesi nedeniyle Hal Kavşağı'nda durdurduğu kamyonunu terk etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle içerisinde animasyon dekor malzemesi bulunduğu belirlenen kamyonun kasa bölümü tamamen yandı.

Sürücü Kerim D, gazetecilere, alevleri fark ederek uyandığını ve 500-600 metre ilerledikten sonra kamyonu durdurduğunu belirtti.

Polis ekipleri, yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlattı.

Kaynak: AA

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