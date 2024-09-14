Antalya'nın Serik ilçesinde kanala düşen otomobildeki iki kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Çandır Mahallesi'nde A.E.A. idaresindeki 06 BG 3138 plakalı otomobil, seyir halindeyken yol kenarındaki köprü korkuluklarına çarparak sulama kanalına düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü ve yolcu F.Ç. kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.
Sürücü A.E.A. ve F.Ç. kazadan yara almadan kurtuldu.
Otomobil kanalın içerisinden çekici ile çıkartıldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Kanal Kazası: Yaralı Yok - Son Dakika
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