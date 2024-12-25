Antalya'da Kar ve Sağanak Yağışlar

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Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı, kent merkezinde ise gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu Antalya'da, gece boyunca etkili olan rüzgar ile yağış, sabah saatlerinde zaman zaman fırtına ve gök gürültülü sağanağa dönüştü.

Korkuteli, Elmalı, Akseki ve Kaş ilçelerinin bazı mahalleri ile yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Yoğun kardan dolayı Korkuteli ilçesinin Ulucak, Taşkesiği ve Yeleme mahallerinin yolu ulaşıma kapandı. Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerin yolunun yeniden ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışması başlattı.

Antalya- Denizli kara yolunun Güllüpınar mevkisinde de yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi, bazı tır ve kamyonlar yolda kaldı. Bölgede kar lastiği ve zinciri olan küçük araçların geçişine izin veriliyor, büyük araçlar bekletiliyor.

Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadelesini sürdürüyor.

Kemer ilçesinde 2365 rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik ile kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi de beyaz örtüyle kaplandı.

Kaş'taki Gömbe-Kalkan kara yolunda karla mücadele

Kaş ilçesindeki 54 mahalleden 15'inde kar yağışı görülüyor. Gömbe Mahallesi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken Sinekçi Beli'nde de kar nedeniyle ulaşım aksadı. Belediye ekipleri, yolları açmak ve açık tutmak için kar mesaisine başladı.

Karayolları ekipleri de Gömbe-Kalkan kara yolunda yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya kent merkezinde sağanak

Antalya kent merkezinde ise sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Fırtına sonucu ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.

Sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.

Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

Bazı kişiler yağışlı ve rüzgarlı havaya rağmen sahilde yürüyüş, spor yapmaya tercih etti.